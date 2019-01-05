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طهران تؤكد مقتل أبو بكر البغدادي الإيراني

01:13 م السبت 05 يناير 2019
طهران تؤكد مقتل أبو بكر البغدادي الإيراني

ارشيفية

القاهرة- (مصراوي):

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تصفية قائد الإرهابيين في منطقة جنوب شرقي إيران والذي يُطلق عليه اسم "أبو بكر البغدادي" الإيراني، حسبما وقلته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وقال العميد محمد ماراني قائد مقر "القدس"، إن "القوات الإيرانية اشتبكت مع قائد الإرهابيين في منطقة جنوب شرق إيران الذي هو بمثابة أبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، بالمنطقة.

وأوضح أنه "حينما دخل هذا الإرهابي مع خليته تمكنت قواتنا من التصدي لهم والقضاء عليهم بكل ما أوتوا به من إمكانيات"، حسبما نقلت الوكالة.

وقال المسؤول الإيراني إن "هذا الإرهابي كان قد جلب معه 2.7 طن من المتفجرات وكان يعتزم تنفيذ هجوم على أحد مخافرنا الحدودية بـ 3 سيارات كل منها مفخخة بنحو 800 كغ من المتفجرات".

 

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