رئيس البنك المركزي الأمريكي: لن أستقيل إذا طلب ترامب ذلك

واشنطن (د ب أ)

قال "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الجمعة، إنه لن يقدم استقالته من منصبه إذا طلب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك.

يأتي ذلك فيما أكد "باول"، أن المجلس مستعد لتعديل السياسة النقدية بسرعة وبمرونة إذا دعت الحاجة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "باول" قوله في الاجتماع السنوي للاتحاد الاقتصادي الأمريكي إنه لا توجد أحكام ولا مسارات محددة بشكل مسبق للسياسة النقدية.

وأضاف "باول" في كلمته أمام الاجتماع "أعتقد أن الأسعار في الأسواق تتحدد على أساس المخاطر الكامنة"، مشيرًا إلى أن مجلس الاحتياط مستعد لتعديل سياسة تقليص محفظته من السندات إذا لزم الأمر واحتاج الاقتصاد إلى ضخ سيولة نقدية.

وتابع رئيس البنك المركزي الأمريكي الحديث بالقول "قلنا إننا سنكون مستعدين لتعديل خططنا لتطبيع السياسة النقدية" وهذا يتضمن أيضا برامج شراء السندات.

يذكر أن الرئيس ترامب ينتقد باستمرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي ويرى أن زيادة أسعار الفائدة ليست في مصلحة الاقتصاد، في حين ذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن ترامب سأل مستشاريه القانونيين عن مدى إمكانية إقالة "باول" من منصبه.