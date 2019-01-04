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    سانا: مقتل 10 مدنيين بينهم أطفال في قصف للتحالف الدولي على دير الزور

    06:23 م الجمعة 04 يناير 2019
    سانا: مقتل 10 مدنيين بينهم أطفال في قصف للتحالف الدولي على دير الزور

    أرشيفية

    دمشق (أ ش أ)

    أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بمقتل 10 مدنيين من بينهم 4 أطفال، اليوم الجمعة، جراء قصف طيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بلدة "الكشكية" في دير الزور شرقي سوريا.

    وأوضحت الوكالة أن طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بحجة محاربة تنظيم داعش في سوريا دمرت منزلا في بلدة الكشكية على الضفة اليسرى لنهر الفرات بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين بينهم 4 أطفال.

    وأشارت (سانا) إلى أن التحالف الدولي ارتكب خلال الأشهر الأخيرة عشرات المجازر راح ضحيتها مئات المدنيين معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى تدمير المنازل والممتلكات والبنى التحتية والجسور على ضفتي نهر الفرات، وتشريد السكان المحليين الذين فروا من منازلهم نتيجة استمرار قصف الطيران العشوائي.

    كان طيران التحالف الدولي قد قصف، أمس، قرية "الشعفة" إلى الجنوب من قرية "الكشكية" في منطقة البوكمال بريف دير الزور، ما أدى إلى مقتل 11 مدنيا ووقوع دمار كبير في المنازل السكنية.

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    التحالف الدولي واشنطن قصف جوي تنظيم داعش سوريا

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