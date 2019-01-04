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    بنس: ترامب "يُقيِّم" وجود القوات الأمريكية في أفغانستان

    11:29 ص الجمعة 04 يناير 2019
    بنس: ترامب "يُقيِّم" وجود القوات الأمريكية في أفغانستان

    مايك بنس

    واشنطن- (د ب أ):

    ذكر نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في مقابلة مساء أمس الخميس أن الرئيس دونالد ترامب يعكف حاليا على تقييم وجود قوات بلاده في أفغانستان.

    وقال بنس في معرض رده على سؤال من قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية حول ما إذا كان ترامب يعتقد أن الولايات المتحدة استفادت من استمرار وجود قواتها في أفغانستان،: "يعكف الرئيس على تقييم ذلك".

    وكانت تقارير إعلامية أمريكية ذكرت مؤخرا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث سحب نحو سبعة ألاف جندي من أفغانستان، يمثلون حوالي نصف حجم الوجود الأمريكي في البلاد. ولم يصدر أي تأكيد رسمي لهذه التقارير.

    وقال ترامب خلال اجتماع مع مجلس وزرائه أمس الأول الأربعاء إنه يتعين أن تتدخل روسيا وباكستان والهند في أفغانستان، وليس الولايات المتحدة.

    وتساءل الرئيس: "لماذا (يجب) أن نكون نحن هناك، ونحن نبعد عنهم 6 آلاف ميل".

     

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