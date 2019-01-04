بومبيو: نسعى لضمان عدم قتل الأكراد من قبل الأتراك في سوريا
واشنطن (أ ش أ)
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تسعى لضمان آلا يقتل الأتراك الأكراد في سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية من شمال البلاد.
وقال بومبيو - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية مساء الخميس - إن الإدارة الأمريكية تولي أهمية لحماية الأقليات الدينية في سوريا .
ورفض الوزير الأمريكي - كذلك - الإعلان عن الجدول الزمني المقرر لسحب الجنود الأمريكيين من شمال سوريا، وذلك كي "لا يعرف خصوم" الولايات المتحدة متى ستنسحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية..على حد قوله.
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