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بومبيو: نسعى لضمان عدم قتل الأكراد من قبل الأتراك في سوريا

12:18 ص الجمعة 04 يناير 2019
بومبيو: نسعى لضمان عدم قتل الأكراد من قبل الأتراك في سوريا

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

واشنطن (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تسعى لضمان آلا يقتل الأتراك الأكراد في سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية من شمال البلاد.

وقال بومبيو - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية مساء الخميس - إن الإدارة الأمريكية تولي أهمية لحماية الأقليات الدينية في سوريا .

ورفض الوزير الأمريكي - كذلك - الإعلان عن الجدول الزمني المقرر لسحب الجنود الأمريكيين من شمال سوريا، وذلك كي "لا يعرف خصوم" الولايات المتحدة متى ستنسحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية..على حد قوله.

هذا المحتوى من

Asha
أمريكا وزارة الخارجية الأمريكية مايك بومبيو سوريا القوات الأمريكية

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