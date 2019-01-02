العراق: تدمير أوكار لداعش في كرك

بغداد - أ ش أ

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، تدمير أوكار لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بإسناد طيران الجيش بعملية تفتيش في محافظة كركوك.

وقال مركز الإعلام في بيان - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية - إن "قطعات الشرطة الاتحادية ضمن عمليات محافظة كركوك نفذت عملية أمنية لتفتيش مناطق وقرى جنبور الشمالي، الكيف، سطيح ، الدب الكبير، الدب الصغير، ربزة، القهارة، شلاكة، الخاتونية، الخالدية، الهيازعية، المرزوك، وادي النفط، مراطة، عفيصة، خربة عزيز، الشيخ احمد".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن العثور على سلاح كلاشنكوف مع 5 مخازن عتاد، وتم القبض على اثنين من المشتبه بهم في منطقة رزكاري، كما تم العثور على 6 أوكار للعناصر الإرهابية احتوت على مواد غذائية وعبوات ناسفة في منطقة دور الشلاهمة".