العراق: تدمير أوكار لداعش في كرك
بغداد - أ ش أ
أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، تدمير أوكار لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بإسناد طيران الجيش بعملية تفتيش في محافظة كركوك.
وقال مركز الإعلام في بيان - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية - إن "قطعات الشرطة الاتحادية ضمن عمليات محافظة كركوك نفذت عملية أمنية لتفتيش مناطق وقرى جنبور الشمالي، الكيف، سطيح ، الدب الكبير، الدب الصغير، ربزة، القهارة، شلاكة، الخاتونية، الخالدية، الهيازعية، المرزوك، وادي النفط، مراطة، عفيصة، خربة عزيز، الشيخ احمد".
وأضاف أن "العملية أسفرت عن العثور على سلاح كلاشنكوف مع 5 مخازن عتاد، وتم القبض على اثنين من المشتبه بهم في منطقة رزكاري، كما تم العثور على 6 أوكار للعناصر الإرهابية احتوت على مواد غذائية وعبوات ناسفة في منطقة دور الشلاهمة".
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