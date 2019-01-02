الصين: نحتفظ بخيار اللجوء للقوة لمنع استقلال تايوان

(بي بي سي):

حث الرئيس الصيني شي جينبينغ شعب تايوان على قبول "حقيقة إعادة وحدة الصين وتايوان" مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بلاده تحتفظ بحق استخدام القوة من أجل تحقيق هذا الهدف.

وكرر شي جينبينغ، في خطاب بمناسبة مرور 40 عاما على بيان سياسي لتحسين العلاقات مع تايوان، دعوة الصين إلى إيجاد طريقة سلمية لإعادة الوحدة.

وتتمتع تايوان بالحكم الذاتي ولكن الصين تعتبرها إقليما متمردا على سلطة الدولة، وليس بلدا مستقلا، وترى أنها ستنضم يوما ما إلى الصين، حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة.

وقال الرئيس الصيني في خطابه إن "الطرفين يمثلان جزءا من العائلة الصينية"، مضيفا أن "مطالب استقلال تايوان كانت تيارا معاكسا من التاريخ لا مستقبل أمامه".

وحذر الرئيس الصيني الشعبي التايوان من الاستقلال قائلا إنه "لن يجلب سوى البلاء".

ولوح شي جينبينغ باستخدام القوة قائلا إن "بكين لن تتهاون أبدا مع أي أنشطة تدعو لاستقلال تايوان".

ويرى الرئيس الصيني أن "إعادة توحيد الصين وتايوان أمر لا مفر منه في نهاية المطاف".

وقال إن "بكين تحتفظ بخيار اتخاذ كل الاجراءات الضرورية ضد أي قوى خارجية تتدخل في عملية سلمية لإعادة الوحدة".

وكانت رئيسة تايوان تساي انغ-وين قد دعت قبل يوم واحد بكين إلى قبول وجود تايوان واللجوء إلى الطرق السلمية لحل الخلافات بين الطرفين.

وقالت رئيسة تايوان "أدعو الصين لأن تدرك حقيقة وجود جمهورية الصين في تايوان"، مستخدمة الاسم الرسمي للجزيرة.

وطالبت تساي انغ-وين الصين أيضا باحترام "إصرار 23 مليون شخص على تحقيق الحرية والديمقراطية".