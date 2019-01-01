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مصادر سورية: الجيش يقصف المسلحين داخل المنطقة المنزوعة السلاح

07:51 م الثلاثاء 01 يناير 2019
مصادر سورية: الجيش يقصف المسلحين داخل المنطقة المنزوعة السلاح

الجيش السوري

دمشق (أ ش أ)

نفذ الجيش السوري اليوم الثلاثاء، ضربات على مواقع للمسلحين في منطقة سهل الباب الواقعة عند الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب، داخل المنطقة المنزوعة السلاح المتفق عليها بين روسيا وتركيا.

وأفادت مصادر سورية - وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - بأن القوات الحكومية، ردا على خرق المسلحين لاتفاق وقف إطلاق النار، شنت اليوم الثلاثاء ضربات مكثفة مركزة على مقار وأماكن انتشار مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" في قرية قسطون بسهل الغاب، في أقصى ريف حماة الشمالي الغربي، مضيفة أن هذه الضربات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين وتدمير مقار تحتوي على أسلحة وذخيرة وعتاد.

من جانبه، أكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" تبادل القصف بين القوات الحكومية والمسلحين في أكثر من منطقة داخل المنطقة المنزوعة السلاح.

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الجيش السوري روسيا تركيا وقف إطلاق النار

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