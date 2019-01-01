وزير الدفاع التركي يؤكد أن جيشه تولى مهمة في إطار محاربة داعش

اسطنبول (د ب أ)

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الثلاثاء إن الجيش التركي "تولى مهمة في إطار عملية محاربة تنظيم داعش الإرهابي".

وفي 24 ديسمبر الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان لتنسيق انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وفي وقت لاحق ، قال ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن أردوغان "سيقضي" على قوات داعش في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن أكار قوله في إقليم كيليس على الحدود السورية: "سننفذ هذه (المهمة) بطريقة فعالة وسنعمل معا في الأيام المقبلة".

وقالت الأناضول مساء أمس الاثنين إن تركيا واصلت إرسال تعزيزات إلى مواقعها العسكرية على طول الحدود السورية في ليلة رأس السنة ، وذلك على الرغم من تأجيل هجوم عسكري في شمال سوريا سبق التخطيط له.

وأضافت الأناضول إن شاحنات تحمل دبابات ومدافع هاوتزر وعربات مدرعة وصلت إلى إقليمي ماردين وشرناق. وقالت إن الشاحنات كانت تتنقل من محافظات ديار بكر وباتمان وشانلي أورفة الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وتواصل تركيا إرسال قوات ومركبات إلى المنطقة منذ أكثر من أسبوع.