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اليابان تستعد لعاصفة ثلجية عشية رأس السنة

04:23 ص الإثنين 31 ديسمبر 2018
اليابان تستعد لعاصفة ثلجية عشية رأس السنة

ارشيفية

طوكيو - (د ب أ):

من المتوقع أن تضرب عاصفة ثلجية شمالي اليابان، اليوم الاثنين، مع تحذير السلطات من خطر حدوث انهيارات ثلجية وتعطل في حركة المرور.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تضرب الثلوج الكثيفة المناطق الساحلية على بحر اليابان بالإضافة إلى جزيرة هوكايدو الشمالية.

وعانت هوكايدو من زلزال هائل في أوائل سبتمبر الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وسقطت يوم أمس الأحد كمية كبيرة من الثلوج على هوكايدو، ما تسبب في إلغاء رحلات جوية وعشرات من رحلات القطارات، وفقًا لصحيفة "هوكايدو شيمبون".​

عاصفة ثلجية رأس السنة حركة المرور

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