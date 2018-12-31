اليابان تستعد لعاصفة ثلجية عشية رأس السنة

طوكيو - (د ب أ):

من المتوقع أن تضرب عاصفة ثلجية شمالي اليابان، اليوم الاثنين، مع تحذير السلطات من خطر حدوث انهيارات ثلجية وتعطل في حركة المرور.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تضرب الثلوج الكثيفة المناطق الساحلية على بحر اليابان بالإضافة إلى جزيرة هوكايدو الشمالية.

وعانت هوكايدو من زلزال هائل في أوائل سبتمبر الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وسقطت يوم أمس الأحد كمية كبيرة من الثلوج على هوكايدو، ما تسبب في إلغاء رحلات جوية وعشرات من رحلات القطارات، وفقًا لصحيفة "هوكايدو شيمبون".​