انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية بالكونغو الديمقراطية

كينشاسا – (أ ش أ):

انتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشارت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية الى أن هذه الانتخابات الرئاسية تشهد تنافسًا بين اثنين من مرشحي المعارضة الرئيسيين هما مارتن فيولو وفليكس تشسيكيدي ، أمام المرشح المفضل للرئيس الحالي جوزيف كابيلا وهو وزير الداخلية السابق إيمانويل رامزاني شادري.

ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية لهذه الانتخابات في الـ 15 من شهر يناير المقبل وتنصيب الرئيس بعد ثلاثة أيام من ذلك التاريخ.