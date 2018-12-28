الخارجية عن حادث "أتوبيس الهرم": "إرهابي خسيس جبان"

القاهرة - مصراوي:

أدان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تفجير الحافلة السياحية بالمريوطية، واصفًا الحادث بأنه "إرهابي خسيس جبان".

وكتب حافظ عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": تفجير الحافلة السياحية بالمريوطية عمل إرهابي خسيس جبان يَستهدِف ما لا يمكن استهدافه: عزيمة مصر والمصريين".

وأعرب حافظ لذوي الضحايا في فيتنام الصديقة ومصر عن خالص التعازي والتمنيات بشفاء المصابين، وأكد أن مصر ستواصل المضي قدماً نحو عام جديد من الإصرار على اجتثاث جذور الإرهاب.

وأوضحت الداخلية في بيان لها مساء الجمعة أنه في حوالي الساعة 6.15 مساءً انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل 14 سائحا "فيتنامى الجنسية" مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية ".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ارتفاع الضحايا إلى 3 وفيات قبل أن يؤكد مصدر طبي مسؤول ارتفاع العدد لـ4 حالات.