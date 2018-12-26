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    فلكى مصري: 2019 عام النحس في إسرائيل والمصالحة بفلسطين

    12:41 م الأربعاء 26 ديسمبر 2018
    فلكى مصري: 2019 عام النحس في إسرائيل والمصالحة بفلسطين

    نتنياهو

    مصر - ( د ب أ):

    توقع فلكى مصري أن يكون 2019، عام النحس في إسرائيل، والمصالحة الفلسطينية، وأن تتراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    وقال الفلكي المصري الدكتور سيد محمد على، المعروف بفلكي الصعيد، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الاربعاء إن اسرائيل ستشهد انكسارات في مناحٍ عدة، وإن الوفاق بين الفصائل الفلسطينية، سيتحقق خلال عام 2019، وأن الفلسطينيين سيحققون انتصارات دبلوماسية لافتة.

    وقال إن حربا ستنشب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سَيُمٌنَى بفشل كبير بسياساته الداخلية والخارجية، الأمر الذى يجعل شعبيته تتراجع بشكل واسع.

    وتوقع الفلكي المصري تنامى دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منطقة الشرق الأوسط، وتدخله لتحقيق الاستقرار بليبيا.

    وأشار إلى أن العام الجديد سيشهد تغييرات في وجوه من يتولون السلطة بالجزائر، وتحسنا في العلاقات بينها وبين المملكة المغربية، مع انفراجة في قضية الصحراء الغربية.

    إسرائيل المصالحة الفلسطينة دونالد ترامب الفصائل الفلسطينية حزب الله اللبناني سيد محمد على

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