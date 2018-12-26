"سبوتنيك": داعش يتبنى الهجوم على مقر وزارة الخارجية وسط طرابلس

(مصراوي):

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بطرابلس، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين.

ونشرت أحد المواقع الموالية للتنظيم الإرهابي بيانا منسوبا إليه يتبنى فيه مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري، الذي نفذه 3 عناصر من داعش، وفق وكالة "سبوتنيك".

وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول من وزارة الخارجية الليبية في طرابلس إن الهجوم نفذه انتحاريان، قتل أحدهما بعدما فجر نفسه، وقتل الآخر برصاص قوات الأمن الليبية.

وقتل في الهجوم إبراهيم الشايبي، مدير إدارة العلاقات بالدول الإسلامية في الوزارة، في حين تم العثور على جثة إحدى العاملات في الوزارة، ولم تعرف هويتها حتى الآن.

وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار وفق ما أظهرت بعض الصور، وذكرت وسائل إعلام ليبية أنه سبق الانفجار، تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين وقوات الأمن في المكان.​