العالم في صور: تسونامي يزيد المعاناة في إندونيسيا.. وبابا الفاتيكان يحتفل بعيد الميلاد

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الاثنين، من ضرب إعصار تسونامي لسواحل إندونيسيا، والتسبب في مقتل 281، وإصابة أكثر من ألف شخص، واحتفال بابا الفاتيكان بقداس عيد الميلاد، وحتى استمرار معاناة المهاجرين من أمريكا الوسطى.