أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

العالم في صور: تسونامي يزيد المعاناة في إندونيسيا.. وبابا الفاتيكان يحتفل بعيد الميلاد

02:00 ص الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
العالم في صور: تسونامي يزيد المعاناة في إندونيسيا.. وبابا الفاتيكان يحتفل بعيد الميلاد

تسونامي إندونيسيا

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الاثنين، من ضرب إعصار تسونامي لسواحل إندونيسيا، والتسبب في مقتل 281، وإصابة أكثر من ألف شخص، واحتفال بابا الفاتيكان بقداس عيد الميلاد، وحتى استمرار معاناة المهاجرين من أمريكا الوسطى.

تسونامي إندونيسيا بابا الفاتيكان قداس عيد الميلاد المهاجرين أمريكا الوسطى

الخبر التالى:

بيت لحم تتزين.. بدء قداس عيد الميلاد في كنيسة المهد
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان