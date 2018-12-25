العالم في صور: تسونامي يزيد المعاناة في إندونيسيا.. وبابا الفاتيكان يحتفل بعيد الميلاد
كتب – مصراوي:
رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الاثنين، من ضرب إعصار تسونامي لسواحل إندونيسيا، والتسبب في مقتل 281، وإصابة أكثر من ألف شخص، واحتفال بابا الفاتيكان بقداس عيد الميلاد، وحتى استمرار معاناة المهاجرين من أمريكا الوسطى.
الخبر التالى:بيت لحم تتزين.. بدء قداس عيد الميلاد في كنيسة المهد
الأخبار المتعلقة
-
إندونيسيا: وقف الترويج للمناطق السياحية المتضررة من تسونامي "سوندا"
-
اليوم.. الالآف ينتظرون عظة بابا الفاتيكان بمناسبة الكريسماس
-
ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 281
-
مسؤولون: ارتفاع حصيلة ضحايا أمواج مد عاتية في إندونيسيا إلى 281 قتيلا
-
العالم في صور: السوريون يحتفلون بعيد الميلاد في العاصمة.. وتسونامي
-
بعد صورة نشرها ترامب.. "واشنطن بوست" تتحدث عن تكلفة ضخمة للجدار الحدودي
-
161
-
94
-
70
-
68
-
60
-
49
-
49
-
43
-
36
-
33