ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 3 وإصابة 40 آخرين شرق قطاع غزة

القاهرة - مصراوي:

استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب 40 آخرون، في الجمعة الـ39 من مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد الطفل محمد معين خليل جحجوح (١٦ عاما) اصيب بطلق ناري بالرقبة شرق غزة، وماهر عطية ياسين (40 عاما) من النصيرات متاثرا بجراحه التي أصيب بها شرق البريج وهو من الأشخاص ذوي الإعاقة، وعبد العزيز ابراهيم ابو شريعه من حي الصبره (28 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها بطلق ناري في البطن شرق غزة.

بينما أصيب 40 مواطنًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة إضافة إلى صحفيين و4 مسعفين.

وكان الآلاف من المواطنين شاركوا اليوم في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة"، حيث قابلتهم قوات الاحتلال بإطلاق وابل من الرصاص الحي وقنابل الغاز.