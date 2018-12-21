الاتحاد الأوروبي يدرج سبعة أشخاص في قائمة العقوبات لارتكابهم انتهاكات ضد الروهينجا

بروكسل (أ ش أ)

أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، قرارًا بتجميد أصول وحظر سفر سبعة أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا في ميانمار.

وجاء على الموقع الالكتروني لمجلس الاتحاد الأوروبي :- أنه تم إدراج سبعة مسؤولين تابعين للشرطة والجيش في قائمة العقوبات لارتكابهم انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا.

جدير بالذكر أن بذلك يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي عن مثل هذه الانتهاكات في ميانمار إلى 14 شخصًا.