أكثر الكلمات إنتشاراً

احتجاجات السودان مارتن لاسارتي محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

الاتحاد الأوروبي يدرج سبعة أشخاص في قائمة العقوبات لارتكابهم انتهاكات ضد الروهينجا

04:58 م الجمعة 21 ديسمبر 2018
الاتحاد الأوروبي يدرج سبعة أشخاص في قائمة العقوبات لارتكابهم انتهاكات ضد الروهينجا

الاتحاد الأوروبي

بروكسل (أ ش أ)

أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، قرارًا بتجميد أصول وحظر سفر سبعة أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا في ميانمار.

وجاء على الموقع الالكتروني لمجلس الاتحاد الأوروبي :- أنه تم إدراج سبعة مسؤولين تابعين للشرطة والجيش في قائمة العقوبات لارتكابهم انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا.

جدير بالذكر أن بذلك يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي عن مثل هذه الانتهاكات في ميانمار إلى 14 شخصًا. 

هذا المحتوى من

الاتحاد الأوروبي الروهينجا ميانمار حقوق الإنسان

الخبر التالى:

تحطم طائرة تابعة لمفوضية الانتخابات الكونغولية على متنها 3 طيارين روس
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان