ترامب "محبط" بعد تمرير مشروع قانون للإنفاق لا يمول الجدار الحدودي

واشنطن (د ب أ)

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، عن شعوره بالإحباط بسبب تمرير مشروع قرار للإنفاق على المدى القصير لا يشمل تمويل جدار حدودي.

وقال ترامب على تويتر إنه عندما وقع "على مضض" على مشروع قانون إنفاق شامل في وقت سابق من هذا العام، كان قد "تم وعده" بالجدار والأمن الحدودي من جانب قيادة الكونجرس، وكان من المفروض أن يتم ذلك بنهاية العام.

وغرد قائلا: "لم يحدث! نحن نقاتل بحماقة من أجل أمن الحدود لدول أخرى، بينما لا نفعل ذلك للولايات المتحدة التي نحبها. هذا أمر ليس جيدا!".

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل والذي من شأنه أن يجنب حدوث إغلاق جزئي للمؤسسات والوكالات الحكومية. ويرحل مشروع القانون نزاعا بين ترامب والديمقراطيين بمجلس النواب بشأن تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك إلى العام المقبل.

كان ترامب قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيكون "فخورا بإغلاق الحكومة من أجل تأمين الحدود" وأصر على أن يتم تضمين 5 مليارات دولار لتمويل الجدار في مشروع القانون، وهو مطلب قوبل بالرفض من جانب الديمقراطيين.

ووجه العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب ضربة لطموحاته بالتصويت مع الديمقراطيين، عندما وافقوا على ذلك الإجراء المؤقت. وإذا لم يتم تمرير مشروع القانون وتوقيعه من قبل ترامب، سينفد ما لدى بعض الوكالات الاتحادية غدا الجمعة من تمويل عند حلول منتصف الليل.

وسيواجه تخصيص تمويل لجدار ترامب الحدودي عقبات كبيرة ، إذ يستعد الديمقراطيون للسيطرة على مجلس النواب في يناير في أعقاب انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر الماضي.