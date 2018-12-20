الكويت: القبض على مواطن استخدم طائرة "درون" لتهريب مخدرات

(أ ف ب)



ألقت السلطات الكويتية القبض على مواطن استخدم طائرة من دون طيار في تهريب المخدرات إلى بلده من دولة مجاورة، بحسب ما أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في بيان الخميس.

وضبطت السلطات أربعة كيلوجرامات من المخدرات الصناعية (أمفيثامين) وكيلوجراما واحدا من الحشيش "بحوزة المتّهم استقدمها بواسطة درون" (طائرة من دون طيّار)، من دولة مجاورة لم تحددها.

وتحدّ الكويت دولتان، هما العراق والمملكة السعودية.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية على حسابها على موقع تويتر صورة للطائرة بالإضافة إلى المخدرات المضبوطة.

وظهر في الصورة شبك أسفل الطائرة استخدمه المتّهم لنقل المخدرات.

وتعلن السلطات الكويتية باستمرار عن ضبط المخدرات في المطار أو المنافذ الحدودية، ولكنها المرة الأولى التي تعلن فيها عن إلقاء القبض على مهرب يستخدم طائرة من دون طيار.

وتباع هذه الطائرات بشكل عادي في المحلات التجارية، ولكنها بحاجة إلى موافقة من وزارة الداخلية لتسييرها.

ويعاقب القانون الكويتي المخالفين بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى 3000 دينار كويتي (10 آلاف دولار)، أما عقوبة تهريب المخدرات فتصل إلى الإعدام.