مليشيات الحوثي تخرق اتفاق وقف النار وتقصف قوات الشرعية في الحديدة

صنعاء - (أ ش أ):

خرقت مليشيات الحوثي اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة بعد أقل من ساعة من بدء سريانه.

وأفاد مصدر يمني مسؤول بالحديدة لقناة "العربية" الفضائية مساء أمس الاثنين، بأن مليشيات الحوثي تقصف بالمدفعية مواقع وسط مدينة الحديدة.

وقال إن مدفعية مليشيات الحوثي المتمركزة في كلية الأداب وفي حي غريب ومحيط المؤسسة العامة للكهرباء تشن قصفًا عنيفًا على الأحياء السكنية.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى قد دخل حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم، والذي أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية التزامها بتنفيذ القرار الذي تم الاتفاق عليه بمفاوضات السويد.

وأصدرت الحكومة الشرعية اليمنية أوامرًا بإيقاف إطلاق النار في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقيادة محور الحديدة.​