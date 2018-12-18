قانون "حظر السفر" الأمريكي يحرم أما يمنية من الوجود مع طفلها في أيامه الأخيرة

القاهرة - (مصراوي):

تعيش أم يمنية لطفل يبلغ من العمر عامين ويعاني من مرض جيني في المخ، معاناة لعدم رؤية ابنها بسبب حظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض الدول ذات الغالبية المسلمة، لتجد الأم نفسها عالقة في مصر، وفقًا لبيان صحفي صدر عن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية.

ويقاتل الطفل عبدالله حسن، حالة جينية في الدماغ تسوء مع مرور الوقت، في مستشفى للأطفال بمدينة أوكلاند الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بينما تعاني والدته العالقة في مصر من ألم بعدها عنه، بحسب ما نشره موقع "CNN" عربي.

وقدمت والدة عبدالله على طلب استثناء لتكون مع طفلها، وسيعمل المجلس على الذهاب بملفها إلى القضاء على أمل أن تقبل الحكومة الأمريكية طلبها.

وأكد المجلس أن علي حسن، والد الطفل، جاء بابنه إلى أمريكا من أجل تلقي العلاج، ويقول عن زوجته: "كل ما تتمناه أن تمسك بيد طفلها للمرة الأخيرة"، وأضاف قائلًا: "لو أنني أستطيع أن أنزع التنفس الاصطناعي عنه وآخذه إلى الطائرة لأخذته إليها، أريد لها أن تراه، لكنها لن تستطيع القدوم".

وقال أحد محامي حقوق الإنسان، سعد سويلم: "قلوبنا مكسورة على هذه العائلة"، وأضاف قائلًا: "لا يجب على الأهل أن يعيشوا حالة فقدان طفل ولكن من الظلم حقا ألا يستطيع أحد الوالدين أن يعيش اللحظات الأخيرة مع طفله"، على حد تعبيره.