حول العالم في 24 ساعة: تحديد موعد تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست"
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الإثنين عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها تحديد تيريزا ماي لموعد تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست"، واعتقال العشرات في تركيا فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، ودعوة نقابة الشرطة الفرنسية لإضراب احتجاجًا على خفض الميزانية.
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