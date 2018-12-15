شركات أمريكية تدفع رسوما أعلى على منتجات من الصين في أكتوبر

القاهرة – وكالات:

ارتفعت الرسوم التي دفعتها شركات أمريكية على منتجات التكنولوجيا المستوردة من الصين في أكتوبر الماضي، مقارنة بعام سابق، فيما دخلت الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب حيز التنفيذ.

وزادت الرسوم سبع مرات لتصل إلى 1.3 مليار دولار، فيما دخل أكبر اقتصادين في العالم في حرب تجارية، بحسب بيانات صادرة عن رابطة تكنولوجيا المستهلك وحللتها شركة الاستشارات "ذا تريد بارتنرشيب".

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار منذ أوائل يوليو.

وجرى تطبيق الرسوم في ثلاث شرائح، جرى تطبيق أحدثها على بضائع بقيمة 200 مليار دولار ودخلت حيز التنفيذ في سبتمبر.