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    احتجاجات باريس: شجار بين الشرطة والمتظاهرين

    01:05 م السبت 15 ديسمبر 2018
    احتجاجات باريس: شجار بين الشرطة والمتظاهرين

    احتجاجات فرنسا

    القاهرة- (مصراوي):

    وقع شجار بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات التي تنظمها حركة السترات الصفراء.

    قالت وكالة أسوشيتيد برس إن الشجار وقع في جادة الشانزيليزيه، صباح اليوم السبت.

    حسب تقارير إعلامية، فإن الشرطة استخدمت رذاذ الفل والغاز المسيل للدموع لتفرقة الاحتجاجات والسيطرة على المتظاهرين.

    بدأت احتجاجات الفرنسييين على سياسات ماكرون منذ خمسة أسابيع، والتي دعت إليها ونظمتها حركة السترات الصفراء من أجل التنديد بسياسات الرئيس ماكرون الاقتصادية، وزيادة سعر الوقود وفرض رسوم عليها على شكل ضريبة بيئية، وأيضا ضد السياسة للحكومة التي تمس بالقدرة الشرائية.

    احتجاجات فرنسا الشرطة الفرنسية باريس السترات الصفراء

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