عسكريون روس وإسرائيليون يلتقون في موسكو

موسكو - (د ب أ):

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن لقاء عُقد اليوم الأربعاء في موسكو بين مسوؤلين من وزارتي الدفاع الروسية والإسرائيلية.

ووفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم" عن الوزارة فإنه جرى خلال المحادثات مناقشة القضايا الأمنية الآنية في منطقة الشرق الأوسط، والوضع في سورية، وكذلك المسائل المتعلقة بعمل قناة الاتصال المباشرة بين قاعدة حيميميم الجوية الروسية ومركز قيادة سلاح الجو الإسرائيلي، لمنع الحوادث الخطيرة التي تهدد حياة الجنود الروس والإسرائيليين.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن مؤخرا أن وفدا عسكريا سيتوجه إلى موسكو لمناقشة عملية "درع الشمال" التي ينفذها الجيش الإسرائيل لتعقب أنفاق لحزب الله اللبناني.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد بحثا في اتصال هاتفي مؤخرا عملية درع الشمال.

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا وإسرائيل تشهد توترا منذ سبتمبر.

وتقول وزارة الدفاع الروسية إن إسرائيل هي المسؤولة عن إسقاط الطائرة قبالة السواحل السورية بعدما أصابتها صواريخ سورية. ووفقا للوزارة فإن الحادث وقع نتيجة قيام طائرة إسرائيلية، كانت تشارك في شن غارات على أهداف سورية، بالمناورة خلف طائرة الاستطلاع الروسية. وأسفر الحادث عن مقتل 15 عسكريا روسيا.

وبعد الحادث، قامت روسيا بتزويد سورية بمنظومة صواريخ إس-300 للدفاع الجوي ومعدات أخرى "لتعزيز أمن فريق العمل الروسي". وتعارض إسرائيل تزويد سورية بهذه المنظومة باعتبارها تقوض قدرة الطيران الإسرائيلي على شن غارات داخل الأراضي السورية.