ماي تستبعد إجراء انتخابات جديدة أو استفتاء ثان حول البريكست

لندن - (د ب أ):

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن إجراء انتخابات جديدة في بلادها لا يزال مستبعدا.

وخلال الجلسة التي تعقدها أسبوعيا في البرلمان للرد على أسئلة النواب، قالت ماي اليوم الأربعاء إن الانتخابات البرلمانية لن تكون في الصالح القومي " في هذا الوقت".

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان بإمكانها استبعاد إجراء استفتاء ثان حول البريكست، قالت ماي:" أعتقد أن علينا احترام الاستفتاء الذي أجري في عام 2016".

وكانت غالبية بسيطة من البريطانيين صوتت في ذلك الاستفتاء لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

وتواجه ماي مساء اليوم تصويتا على حجب الثقة عنها كزعيمة لحزب المحافظين الحاكم، وفي حال جرى التصويت على حجب الثقة عنها في هذا المنصب فلن يكون في مقدورها الاحتفاظ بمنصبها كرئيسة للحكومة.