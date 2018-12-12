أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

واشنطن تدعو حلفاءها إلى مكافحة ميليشيات إيران وداعش والقاعدة

03:26 ص الأربعاء 12 ديسمبر 2018
واشنطن تدعو حلفاءها إلى مكافحة ميليشيات إيران وداعش والقاعدة

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):

دعا نائب وزير الخارجية الأمريكي، جاي سوليفان، حلفاء واشنطن إلى الانضمام إليها في مكافحة ميليشيات إيران وداعش والقاعدة التي تنشر الإرهاب دون رادع.

وقال سوليفان، وفقا لقناة (الحرة ) الأمريكية ،" إن الإرهاب العابر للحدود يمثل تهديدا مباشرا بالنسبة لنا هنا في غرب الكرة الأرضية "، مشيرا إلى أن داعش والقاعدة وحزب الله اللبناني يعملون في أي مكان ويتمكنون من حشد الدعم فيه، ويعملون دون رادع، ويواصلون أجنداتهم الإرهابية.

وأضاف أنه في إطار استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، فقد تعهدت واشنطن بملاحقة داعش والقاعدة وميليشيات ايران، لافتا إلى أنه جرى الكشف عن العديد من مؤامرات حزب الله، في باراجواي والبرازيل وحتى في الولايات المتحدة.

هذا المحتوى من

وزير الخارجية الأمريكي جاي سوليفان إيران تنظيم داعش تنظيم القاعدة

الخبر التالى:

ماكرون يعقد اجتماع أزمة لبحث هجوم ستراسبورج
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان