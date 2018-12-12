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ماكرون يعقد اجتماع أزمة لبحث هجوم ستراسبورج

03:30 ص الأربعاء 12 ديسمبر 2018
ماكرون يعقد اجتماع أزمة لبحث هجوم ستراسبورج

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ):

يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماع أزمة مع وزرائه ومسؤوليه الأمنيين ، الأربعاء، لبحث تداعيات هجوم ستراسبورج.

وتوجه وزير الداخلية كريستوف كاستانيه إلى ستراسبورج لمتابعة الوضع..

وارتفعت حصيلة قتلى عملية إطلاق النار التي وقعت مساء أمس الثلاثاء، في مدينة ستراسبورج إلى أربعة أشخاص.

وقال ممثلو الادعاء العام في العاصمة الفرنسية باريس إنهم يتعاملون مع إطلاق النار على أنه عمل "إرهابي".

وتقوم الشرطة عند المعبر الحدودي الفرنسى - الألمانى بإيقاف سيارات متجهة من ألمانيا إلى فرنسا.

وكتبت الشرطة في ولاية بادن فيرتمبرج الألمانية على موقع تويتر :"نعزز حاليا (...) الضوابط على الحدود الفرنسية الألمانية في هذه المنطقة."

يشار إلى أن مطلق النار في ستراسبورج فر من مكان الحادث، وما زالت السلطات تجري البحث عنه.

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