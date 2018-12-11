مفوض "أونروا" يدعو لتكثيف الدعم للوكالة لتجاوز تحدياتها المالية للعام المقبل

غزة - (د ب أ):

دعا مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول اليوم الثلاثاء إلى تكثيف الدعم الدولي للوكالة لتجاوز تحدياتها المالية للعام المقبل.

وقال كرينبول ، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، إن أونروا تغلبت على أكبر عجز في تاريخها لهذا العام، وستواصل المضي في ذلك العام المقبل.

وذكر أن الوكالة نجحت هذا العام رغم قطع المساعدات في تخطي العجز الذي كان 446 مليون دولار وأصبح 21 مليون فقط، معتبرا ذلك "نجاحا تاريخيا".

ووجه كرينبول الشكر إلى دول الاتحاد الأوروبي والخليج العربي وأمريكا اللاتينية وآسيا "الذين ساهموا في النجاح ومواجهة العجز الكبير للوكالة".

وأشار إلى أن عددا كبيرا من موظفي الوكالة في قطاع غزة والضفة الغربية تأثروا بفعل الأزمة المالية التي عاشتها الوكالة، و116 موظفا من برنامج الطوارئ فقدوا وظائفهم في غزة.

واعتبر كرينبول أن ذلك "مؤسف ولا تريد أونروا أن تراه أن يحدث"، مشيرا إلى أن القرار أقلق الموظفين وعائلاتهم خاصة في ظل عدم توفر فرص عمل بديلة في القطاع.

وأوضح أنه "مع قطع الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها كان علينا اتخاذ إجراءات لحماية الخدمات التي نقدمها ، ونجحنا في فتح المدارس في موعدها لـ 530 ألف طالب في كافة مناطق عملنا، بالإضافة إلى العيادات الطبية والحفاظ على توزيع المواد الغذائية لأكثر من مليون لاجئ في غزة".

وأكد كرينبول أن "أونروا استطاعت حماية معظم الوظائف والخدمات رغم أن هناك البعض فقدوا الوظائف، وأن الوكالة لن تستسلم وستواصل ضخ الطاقات من أجل ضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين".

وعانت أونروا هذا العام من عجز غير مسبوق في موازنتها المالية بعد تقليص الولايات المتحدة الأمريكية الدعم المالي الذي تقدمه للوكالة بغرض الضغط على الفلسطينيين.

وكانت واشنطن تدعم أونروا بمبلغ 360 مليون دولار سنويا لكنها هذا العام قدمت فقط مبلغ 60 مليون دولار ثم قررت وقف التمويل كليا للعام المقبل.