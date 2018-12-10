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القوات الأفغانية تحبط هجوما صاروخيا على العاصمة كابول

09:28 ص الإثنين 10 ديسمبر 2018
القوات الأفغانية تحبط هجوما صاروخيا على العاصمة كابول

كابول - (أ ش أ):

أحبطت القوات الأفغانية، اليوم الاثنين، محاولة مسلحين لتنفيذ هجوم صاروخي على العاصمة كابول.

وذكر بيان صادر عن شرطة كابول نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أن قوات الشرطة اكتشفت صاروخًا من طراز "بي إم-1" في محيط منطقة الشرطة التاسعة في المدينة صباح اليوم.

وأضاف البيان أن الصاروخ تم اكتشافه في منطقة دشت بادولا، وتم إبطال مفعوله من قبل فريق شرطة التخلص من المتفجرات.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينها حركة طالبان بشأن الحادث حتى الآن.

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القوات الأفغانية اطلاق صاروخ هجوم صاروخي كابول

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