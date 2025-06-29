لا شك أن الحادث المروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذي أجهز على 19 بنتا في عمر الزهور، كارثة بكل المقاييس ترقى لمستوى الجريمة، بعدما راحت دماؤهن الطاهرة نتيجة إهمال حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الذي يجب أن يحاسب على استشهاد 19 إنسانة، ومعه الفريق كامل الوزير وزير النقل، المسئول الأول عما جرى، والغريب أنهما لم يهتما حتى بتقديم واجب العزاء لأسر الشهداء.



ولولا الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعطى تعليماته المباشرة برفع قيمة التعويضات لأسر الشهداء من عظيمات كفر السنابسة بالمنوفية إلى 500 ألف جنيه للأسرة الواحدة، وعزاء السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس لأهالي كفر السنابسة، وقيام اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بعمل سرادق عزاء على حسابه الخاص واستقبال المعزين وأمره بعلاج الحالات الحرجة على حسابه الشخصي في مستشفى العربي، لزاد الغضب، وهذا ليس بجديد على موقف محافظ المنوفية الذي يحترم إنسانية المواطن المنوفي.



والتساؤل في الشارع المنوفي: أين النواب من كل ما جري؟



هذا الحدث الجلل أبسط نتيجة مباشرة له هي إقالة الحكومة، فهذا الطريق يشهد حوادث قاتلة منذ عامين، ولا أحد يحرك ساكنا من هيئة الطرق والكباري أو وزارة النقل، ولا يتم منع سيارات النقل والتريلات من المرور على هذا الطريق الغير معد فنيا أو إنشائيا، فلماذا لم يتم إغلاق الطريق حتى يتم إصلاحه وإعادة افتتاحه، وما زال المواطن في مصر يدفع ثمن الإهمال والتقصير واللامبالاة من حكومة مصطفى مدبولي.



فلذلك أطالب بعمل لجنة تقصى حقائق واستجواب الفريق كامل الوزير والدكتور مصطفى مدبولي في البرلمان حتى يشعر المواطن أن حياته لها قيمة وثمن، وأتقدم ببلاغ لرئيس الجمهورية لإقالة هذه الحكومة بعدما بلغ غضب الشارع المصري وخصوصا المنوفي مبلغه، وتحولت إقالة الحكومة إلى مطلب شعبي لديه.

وأذكر أبناء شعب مصر أن المرحوم الوزير هشام عرفات وزير النقل قدم استقالته عندما احترق جرار قطار في محطة مصر، فالحدث جلل ولا ننتظر تحقيقات أو استجوابات بل ننتظر استقالة الحكومة فورا.

كيف الخلاص؟

لك الله يا مصر.



ولا أملك إلا أن أقدم عزائي لعائلات الشهداء والمصابين ولا عزاء لهذه الحكومة التى دمرت الشعب المصري ليلا ونهار على «طريق الموت».