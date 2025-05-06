هل يشارك أحمد زيزو في أعمال فنية؟

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قد يبدو العنوان غريبا بعض الشيء، ومفاجئا كل الشيء، لكنه في النهاية حدث من قبل، ولا يوجد ما يمنع حدوثه من بعد .

خاصة عندما يكون الحديث عن نجم الشباك الحالي وبطل جميع العروض، على شاشة الفضائيات الكروية، أحمد مصطفي زيزو.

وأحداث المسلسل الدائم عن الصراع الكروي القائم بينه وبين الزمالك والأهلي .

بعد الأخبار المتداولة، عن توقيعه للأهلي، وغضب الزمالكاوية منه !

وما قيل عن حصوله على تأشيرة أمريكا، لكي يلعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية. وهو مسلسل كروي مثير، كثرت فيه الحوارات وتعاظمت فيه "الأكشنات"،

ولكن ما علاقة ذلك بمشاركة زيزو في أعمال فنية؟!

أقولك يا سيدي.. أولا زيزو هو نجم الشباك الأول حاليا على الساحة الرياضية، وحديث الشارع الكروي، لما يتمتع به من موهبة كبيرة، بجانب الأحداث الدرامية المتعلقة بعدم تجديده للزمالك وما تردد عن توقيعه للأهلي، وما تلاه من أخبار عن توقيعه مع شركة الكرة بالنادي للمشاركة في حملات إعلانية ودعائية كبيرة .

والمعروف أن" زيزو" يتمتع بوسامة، وكاريزما عالية، فلماذا لا يتم استغلال ذلك لظهوره ولو بمشاهد قليلة، في بعض الأعمال الفنية؟ أو استغلال اسمه في أعمال فنية تدر عليه وعلى النادي الأهلي دخلا إضافيا كبيرا؟ خاصة أن الكثير من نجوم الكرة، شاركوا في أعمال فنية عديدة.

بل إن رئيس النادي الأهلي نفسه الكابتن "محمود الخطيب" كان سيقوم ببطولة فيلم "غريب في بيتي" أمام سعاد حسني، في دور لاعب الكرة "شحاتة أبو كف"، وهي الشخصية التي قام بها الفنان الراحل الكبير نور الشريف.

ولكن الكابتن الخطيب اعتذر في آخر لحظة، لأن بطل الفيلم كان زملكاويا، ويحرز ٦ أهداف في الأهلي، والخطيب كان كابتن الأهلي، ومن غير المعقول أن يؤدي شخصية كابتن الزمالك! والجمهور لم يكن ليتقبل ذلك .

رغم أن شخصية "شحاتة أبو كف" كانت في الأصل شخصية لاعب في الأهلي، وتم تغييرها بسبب أن مدرجات ملعب" التتش" بالنادي الأهلي، كانت بها إصلاحات .

فتم التصوير في ملعب" حلمي زامورا" بنادي الزمالك، ولذلك تم تغيير الشخصية، من لاعب في الأهلي إلى لاعب في الزمالك .

سبب آخر لرفض الكابتن الخطيب التمثيل في الفيلم أنه لم يجد نفسه في التمثيل .

والحقيقة أن مشاركة لاعبي الكرة في الأعمال الفنية بدأت تقريبا مع بداية السينما، فمنذ عام ١٩٣٤ شارك حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر "عزيز فهمي" وهو عم الكابتن "مصطفي مراد فهمي" سكرتير عام الكاف لأكثر من عشرين عاما، في بطولة فيلم" الاتهام" مع بهيجة حافظ وزكي رستم .

كما شارك نجم الاتحاد السكندري "السيد حوده" في بطولة فيلم الرياضي عام ١٩٣٧.

بجانب أن الكابتن عصام بهيج كابتن نادي الزمالك ومعه مجموعة من نجوم الكرة، في الأهلي والزمالك مثل طه إسماعيل ومحمد لطيف وحنفي بسطان شاركوا في بطولة فيلم "حديث المدينة" عام ١٩٦٤، مع سميرة أحمد وشويكار.

كما شارك الكابتن "يكن حسين" والد الكابتن" هشام يكن"، ونجم ناديي الأهلي والزمالك في بطولة فيلم "الحسناء والطلبة"، مع شكري سرحان وحسن يوسف

عام ١٩٦٣. بينما شارك المايسترو "صالح سليم" نجم الأهلي، في بطولة 3 أفلام وهي" السبع بنات " مع سعاد حسني ونادية لطفي، و"الباب المفتوح " مع فاتن حمامة، و" الشموع السوداء" مع نجاة وفؤاد المهندس .

حارس مرمى الأهلي "عادل هيكل" شارك هو الآخر في فيلم "إشاعة حب " مع سعاد حسني وعمر الشريف .

كما شارك وحش إفريقيا وحارس مرمي النادي الأهلي "إكرامي" في عدة أفلام منها "رجل فقد عقله" مع عادل إمام وفريد شوقي، و "يارب ولد " مع سمير غانم وفريد شوقي.

كما شارك نجم ناديي الأهلي والزمالك "جمال عبد الحميد " في عدة أعمال فنية منها فيلم "الصاغة" مع فيفي عبده ومسرحية "دقي يا مزيكا". هذا بالإضافة إلى أن نجم النادي الأهلي "شريف عبد المنعم" شارك أيضا في عدة أعمال فنية، منها "الثعبان " و"قبضة الهلالي" و"الغجر" و"فتاة من إسرائيل" وغيرها .

كما شارك لاعب النادي الأهلي "مدحت رمضان"، في عدة أعمال منها "يارب ولد" و"عشش الترجمان".

البلدوزر "مجدي عبد الغني" كابتن النادي الاهلي، شارك هو الآخر في عدة أعمال فنية، منها "كابتن مصر" و"الجيل الرابع ". وشارك حارس مرمى مصر والأهلي "أحمد شوبير" في فيلم "البدلة" مع تامر حسني. وكذلك الكابتن "مدحت شلبي" في عدة أعمال منها فيلم "مرجان أحمد مرجان" مع عادل إمام .

"بندق" أو الكابتن" خالد الغندور" نجم نادي الزمالك ، شارك أيضا في عدة أعمال منها ،"سكوت هانصور" مع لطيفة، وفيلم "بحبك وأنا كمان " مع مصطفى قمر ، وفيلم" الحاسة السابعة "، مع أحمد الفيشاوي .

كما شارك عدد من نجوم الكرة في فيلم "الزمهلاوية " مثل شيكابالا وعمرو زكي ومحمد شوقي وخالد بيبو وجمال حمزة وحسام البدري. بل إن لاعب الأهلي "أحمد صلاح حسني"، ترك الكرة واتجه كليا إلى التمثيل، في العديد من الأعمال الفنية .

فلماذا لا ينضم إليهم "زيزو" نجم الشباك في الكرة حاليا بعد محمد صلاح؟! ويشارك ولو بمشاهد قليلة، بسبب ارتباطاته الكروية .

وأعتقد أنه لو فعلها سيكون منافسا قويا لنجوم الفن .

وسيجعلنا نشاهد اسم" زيزو" من جديد على الشاشة السينمائية وللمرة الثانية .

بعد أن سبق وقدم لنا الفنان "محمد صبحي " فيلما بعنوان "اونكل زيزو حبيبي "

وربما كان يتنبأ بمولد نجم كبير اسمه "احمد زيزو" ، قد يصبح في لحظة لا تنسي حديث المدينة بأسرها.