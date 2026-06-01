أكد الإعلامي تامر أمين، انطلاق تدريبات المنتخب الوطني المصري لكرة القدم ضمن معسكره التحضيري، استعدادًا للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل، في إطار برنامج الإعداد لنهائيات كأس العالم.

وحدة الصف الجماهيري خلف الممثل الرسمي

وقال خلال تقديمه برنامجه “آخر النهار” المذاع عبر شاشة قناة النهار، إن المرحلة الحالية تتطلب اصطفافًا جماهيريًا وإعلاميًا خلف المنتخب الوطني، باعتباره الممثل الرسمي لكرة القدم المصرية في المحافل الدولية.

وأضاف أن بعض المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب بعض الطروحات في البرامج الرياضية، تسهم في تأجيج التعصب والانقسام بين جماهير الأندية، لا سيما بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مشددًا على ضرورة تحكيم العقل وتجاوز الخلافات الجماهيرية في هذه المرحلة.

دعوة لإعلام وجمهور بلا تعصب

وأشار إلى أن المنتخب الوطني يمثل “الراية الرسمية للكرة المصرية”، مؤكدًا أن دعم الفراعنة واجب على الجميع دون استثناء، باعتبارهم الواجهة الأساسية للرياضة المصرية.

وفي السياق ذاته، دعا إلى ضرورة التزام الإعلام والجماهير بالابتعاد عن التعصب الكروي، والتركيز على دعم المنتخب الوطني، مؤكدًا أن وحدة الصف خلف الفريق القومي تمثل عاملًا مهمًا في تحقيق نتائج إيجابية خلال مشوار الاستعداد لكأس العالم.