إعلان

بعد سرقته.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتوفير باكية لعم شعبان بائع الجرائد بأحد الأسواق الحضرية

كتب : محمد ممدوح

09:07 م 01/06/2026

منال عوض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استجابت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، للحالة الإنسانية الخاصة بعم شعبان بائع الجرائد، وذلك عقب رسالة من الإعلامي أحمد موسى لها.
ونقل الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» رسالة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه سيتم توفير باكية لعم شعبان داخل أحد الأسواق الحضرية، بما يضمن له مصدر دخل مناسبًا يساعده على مواصلة عمله في ظروف أفضل.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم دراسة حالته بشكل كامل، مشددة على ضرورة تقديم الدعم اللازم له، خاصة بعد تعرضه لواقعة سرقة تسببت في أضرار كبيرة له، مؤكدة أهمية الوقوف بجانب المواطنين في مثل هذه الظروف.
وكشف عم شعبان، بائع الجرائد الذي تعرض للسرقة أول أيام عيد الأضحى بمنطقة حلوان، تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن بيع الجرائد هو مصدر رزقه الوحيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منال عوض وزير التنمية المحلية بائعة الجرائد

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أبراج بارعة في اغتنام الفرص.. سرعة القرار مفتاح نجاحها
علاقات

أبراج بارعة في اغتنام الفرص.. سرعة القرار مفتاح نجاحها
بعد بيان حزب النور.. تعرف على إفيهات فيلم "برشامة" التي أثارت الجدل
زووم

بعد بيان حزب النور.. تعرف على إفيهات فيلم "برشامة" التي أثارت الجدل
بينهم 4 أطفال.. الصور الكاملة لحادث مصرع 7 من أسرة واحدة بترعة المريوطية
حوادث وقضايا

بينهم 4 أطفال.. الصور الكاملة لحادث مصرع 7 من أسرة واحدة بترعة المريوطية
أحمد زاهر وتامر حسني.. نجوم وضعوا خطوطا حمراء لأبنائهم قبل دخول الفن
زووم

أحمد زاهر وتامر حسني.. نجوم وضعوا خطوطا حمراء لأبنائهم قبل دخول الفن
خفيفة على القاهرة الكبرى.. الأرصاد: سحب ركامية وأمطار رعدية على هذه المناطق
أخبار مصر

خفيفة على القاهرة الكبرى.. الأرصاد: سحب ركامية وأمطار رعدية على هذه المناطق

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعليق المحادثات. . 3 سيناريوهات محتملة لرد إيران حال تجدد الحرب