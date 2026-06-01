استجابت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، للحالة الإنسانية الخاصة بعم شعبان بائع الجرائد، وذلك عقب رسالة من الإعلامي أحمد موسى لها.

ونقل الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» رسالة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه سيتم توفير باكية لعم شعبان داخل أحد الأسواق الحضرية، بما يضمن له مصدر دخل مناسبًا يساعده على مواصلة عمله في ظروف أفضل.



وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم دراسة حالته بشكل كامل، مشددة على ضرورة تقديم الدعم اللازم له، خاصة بعد تعرضه لواقعة سرقة تسببت في أضرار كبيرة له، مؤكدة أهمية الوقوف بجانب المواطنين في مثل هذه الظروف.

وكشف عم شعبان، بائع الجرائد الذي تعرض للسرقة أول أيام عيد الأضحى بمنطقة حلوان، تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن بيع الجرائد هو مصدر رزقه الوحيد.