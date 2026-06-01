نائب بـ"الشيوخ": العلاقات المصرية الصينية تدخل مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتنموي

كتب : نشأت حمدي

04:25 م 01/06/2026

وصف المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، العلاقات المصرية الصينية بأنها واحدة من أنجح نماذج الشراكة الاستراتيجية في العالم النامي، مشيرًا إلى أن مرور سبعين عامًا على قيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يعكس قوة الروابط التي تجمعهما، والتي نجحت في الصمود والتطور رغم المتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة.

الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الصينية

وقال صبور، خلال الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية، إن مصر كانت صاحبة رؤية استباقية عندما أصبحت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين عام 1956، وهو القرار الذي أسس لعلاقة متينة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصالح المشتركة.

الاستثمارات الصينية داخل السوق المصرية

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في مستوى التعاون بين القاهرة وبكين، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما انعكس في حجم الاستثمارات الصينية المتزايدة داخل السوق المصرية، ومشاركة الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وقطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقات المصرية الصينية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، وإنما امتدت لتشمل مجالات التعليم والثقافة ونقل التكنولوجيا والتنمية المستدامة، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن مصر والصين تجمعهما حضارتان من أعرق الحضارات الإنسانية، وهو ما يمنح العلاقات بين الشعبين بعدًا ثقافيًا وحضاريًا فريدًا يتجاوز المصالح التقليدية، ويؤسس لمزيد من التعاون والتبادل المعرفي خلال المرحلة المقبلة.

وشدد النائب أحمد صبور في تصريحاته على أن الاحتفال بمرور سبعة عقود على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يمثل محطة مهمة لاستشراف مستقبل أكثر تعاونًا وشراكة، في ظل الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

قرار قضائي بشأن اتهام مدحت شلبي بسب وقذف محمود الخطيب
