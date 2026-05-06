عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مساء الأربعاء، مع وفد جامعة "جلوبال تك" الإسبانية، لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات التدريب والتعليم الطبي المستمر، بما يدعم تطوير الكوادر الطبية في مصر.

مناقشة برامج تدريبية متخصصة للأطقم الطبية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول البرامج التدريبية المتخصصة للأطقم الطبية، إلى جانب استعراض الخبرات الأكاديمية والتكنولوجية التي تمتلكها الجامعة، بهدف دعم خطط الوزارة في بناء قدرات العاملين بالقطاع الصحي وفق أحدث المعايير الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء بحث فرص التعاون في مجالات التعليم الطبي المستمر والتدريب المهني، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير العملية التعليمية والتدريبية للفرق الطبية.

الوزير: الانفتاح على التجارب الدولية يعزز جودة الخدمات الصحية

أكد وزير الصحة، أهمية الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة والتوسع في الشراكات مع المؤسسات التعليمية العالمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة لتطوير القطاع الصحي.

ويذكر أنه حضر الاجتماع كل من: اللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد الجوهري مستشار الوزير للمعاهد الفنية والتعليم الطبي المستمر، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة إسراء أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب.

