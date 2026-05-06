إعلان

وزير الصحة يبحث مع جامعة "جلوبال تك" الإسبانية التعاون في التدريب والتعليم الطبي المستمر

كتب : أحمد جمعة

08:13 م 06/05/2026

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مساء الأربعاء، مع وفد جامعة "جلوبال تك" الإسبانية، لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات التدريب والتعليم الطبي المستمر، بما يدعم تطوير الكوادر الطبية في مصر.

مناقشة برامج تدريبية متخصصة للأطقم الطبية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول البرامج التدريبية المتخصصة للأطقم الطبية، إلى جانب استعراض الخبرات الأكاديمية والتكنولوجية التي تمتلكها الجامعة، بهدف دعم خطط الوزارة في بناء قدرات العاملين بالقطاع الصحي وفق أحدث المعايير الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء بحث فرص التعاون في مجالات التعليم الطبي المستمر والتدريب المهني، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير العملية التعليمية والتدريبية للفرق الطبية.

الوزير: الانفتاح على التجارب الدولية يعزز جودة الخدمات الصحية

أكد وزير الصحة، أهمية الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة والتوسع في الشراكات مع المؤسسات التعليمية العالمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة لتطوير القطاع الصحي.

ويذكر أنه حضر الاجتماع كل من: اللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد الجوهري مستشار الوزير للمعاهد الفنية والتعليم الطبي المستمر، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة إسراء أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب.

اقرأ أيضًا:

أول استجواب برلماني لوزير الصحة.. تدهور أوضاع المستشفيات القروية

تعامل معهم باستهزاء.. برلماني يكشف تفاصيل خناقة وزير الصحة مع نواب بالشيوخ

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة جلوبال تك خالد عبد الغفار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: إيران تريد اتفاقًا بأي ثمن.. ونقوم بعمل لا يُصدق
شئون عربية و دولية

ترامب: إيران تريد اتفاقًا بأي ثمن.. ونقوم بعمل لا يُصدق
4 أبراج تعيش أفضل أيامها قريبًا.. انفراجة بعد ضيق
علاقات

4 أبراج تعيش أفضل أيامها قريبًا.. انفراجة بعد ضيق
"أموت ولا أرى الأهلي مهزماً".. كيف تفاعلت جماهير الأحمر مع ذكرى رحيل صالح
رياضة محلية

"أموت ولا أرى الأهلي مهزماً".. كيف تفاعلت جماهير الأحمر مع ذكرى رحيل صالح
ڤاليو تحصل على موافقة الرقابة المالية لتأسيس نشاط تمويل الشركات الصغيرة
اقتصاد

ڤاليو تحصل على موافقة الرقابة المالية لتأسيس نشاط تمويل الشركات الصغيرة
إلغاء حكم بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية
حوادث وقضايا

إلغاء حكم بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
بعد جدل "التبرعات".. دنيا فؤاد تسلم نفسها لأمن الإسماعيلية والنيابة تباشر التحقيق
بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي