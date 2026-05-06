عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعاً مع الدكتور أحمد غنيم رئيس مجلس إدارة AGS Consulting، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص في تخفيض استهلاك الطاقة وأساليب إدارة وخفض البصمة الكربونية (Carbon Footprint) في كافة الشركات والمصانع التابعة للوزارة ، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الاجتماع على أهمية تضافر الجهود بين الوزارة والشركات والوحدات التابعة والقطاع الخاص في مجال الحفاظ على البيئة لمجابهة التغير المناخي، من خلال العمل المنظم في مجال قياس وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والاستفادة من إصدار التقارير المفصلة عن هذه الانبعاثات؛ كأداة لاتخاذ القرار وتحسين الأداء التصنيعي ليكون صديق للبيئة، موضحاً أن عملية التحول نحو الاقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثا للكربون تعد من أهداف رؤية مصر2030.

وأشار "جمبلاط" خلال الاجتماع إلى أهمية تطوير استراتيجية "تصنيع مستدام" والتي تقوم على مراجعة العمليات الإنتاجية وترشيد الطاقة و تدوير المخلفات واستخدام مواد أكثر صداقة للبيئة بما يحقق التوازن بين الاقتصاد و البيئة، بالإضافة إلى تأهيل العنصر البشري داخل الشركات التابعة للإنتاج الحربي لتحسين قدراته الفنية والإدارية في هذا المجال، لدراسة كيفية تخفيض الانبعاثات الكربونية من المنتجات، مع تعميق الوعي بالتغيرات المناخية الناتجة عن العديد من المصادر منها المباشرة وغير مباشرة للأنشطة الصناعية.