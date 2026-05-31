تواصل دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، تقديم فعالياتها السينمائية والثقافية من خلال عرض فيلم "ولنا في الخيال حب" للمخرجة سارة رزيق، وذلك في السابعة والنصف مساء غدٍ الإثنين الأول من يونيو على مسرح أوبرا دمنهور.

ويأتي العرض ضمن برنامج نادي السينما الذي يُقام في إطار الأنشطة الثقافية والفكرية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، بإشراف رشا الفقي، بهدف إثراء الحركة الثقافية والفنية وإتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل مع الأعمال السينمائية المتميزة.

ندوة نقدية عقب العرض لمناقشة الفيلم

يعقب عرض الفيلم ندوة نقدية يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، لمناقشة العمل الفني وتناول أبرز عناصره الدرامية والفنية، بما يتيح للجمهور فرصة التعرف على رؤى صناع الفيلم وخلفياته الإبداعية.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد السعدني ومايان السيد وعمر رزيق، في عمل يجمع بين عدد من الأبعاد الإنسانية والاجتماعية التي تُطرح من خلال معالجة درامية تجمع بين أكثر من لون فني.

قصة إنسانية تمزج بين التشويق والرومانسية والكوميديا

تدور أحداث الفيلم في إطار يمزج بين التشويق والرومانسية والكوميديا، حول أستاذ جامعي انطوائي يعيش على ذكريات زوجته الراحلة، ويفضل الابتعاد عن العلاقات الاجتماعية والعيش في عزلة شبه كاملة.

وتنقلب حياته بصورة مفاجئة عندما تلجأ إليه طالبة بمعهد السينما طلبًا للمساعدة في تجاوز أزمة عاطفية تمر بها، لتبدأ سلسلة من المواقف والأحداث التي تكشف عن جوانب جديدة في شخصيته وتوقظ بداخله مشاعر كان يعتقد أنها انتهت إلى الأبد.

دعم الأعمال الفنية ذات البعد الإنساني

يأتي عرض الفيلم في إطار توجهات دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى تقديم أعمال فنية متنوعة تحمل رؤى إنسانية وإبداعية مختلفة، وتتناول القضايا الاجتماعية والوجدانية من زوايا متعددة.

وتسعى الأوبرا من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز دور الثقافة والفنون في التعبير عن قضايا المجتمع، وتقديم محتوى إبداعي قادر على الوصول إلى مختلف فئات الجمهور، بما يدعم الحركة الفنية والثقافية ويعزز التواصل بين المبدعين والمتلقين.

