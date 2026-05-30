أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استقبال حدائق الحيوان الإقليمية بمختلف المحافظات، إلى جانب حديقة الأسماك بالزمالك، أكثر من 101 ألف زائر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل أجواء احتفالية متميزة وخدمات متكاملة جرى توفيرها لاستقبال المواطنين طوال فترة الإجازة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع درجة الاستعداد القصوى داخل الحدائق التابعة للوزارة، وتوفير جميع سبل الراحة والأمان والتجهيزات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات للزائرين خلال عطلة العيد.

خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال الزائرين

أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في هذا السياق، أن الإقبال الكبير الذي شهدته الحدائق خلال أيام العيد يعكس نجاح الخطة التشغيلية التي تم إعدادها مسبقًا لاستقبال المواطنين.

وأوضح "الأقنص" أن الحدائق التي شملتها الخطة هي حديقة الأسماك بالزمالك، بالإضافة إلى حدائق الحيوان الإقليمية بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وبني سويف، مشيرًا إلى أن جميع الحدائق استقبلت الزائرين وسط إجراءات تنظيمية وصحية مشددة.

إجراءات تنظيمية وصحية لضمان سلامة المواطنين

أشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أن الاستعدادات تضمنت استمرار العمل بحالة الطوارئ طوال فترة العيد، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والتطهير الشامل داخل الحدائق للحفاظ على البيئة الصحية المناسبة للزائرين.

وأضاف أن الإجراءات شملت كذلك تقديم الرعاية البيطرية الدورية والمكثفة لجميع الحيوانات، بما يضمن الحفاظ على حالتها الصحية وسلامتها طوال فترة استقبال الجمهور.

متابعة ميدانية على مدار الساعة

ولفت "الأقنص" إلى أن فرق العمل نفذت متابعة ميدانية مستمرة على مدار الساعة للتأكد من انتظام العمل داخل الحدائق، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات المختصة.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، أن هذه المتابعات استهدفت ضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للزائرين، والحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين والحيوانات، بما يسهم في توفير تجربة ترفيهية آمنة ومتميزة للأسر المصرية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

