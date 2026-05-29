أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الحرب الأمريكية الإيرانية جاءت لتفاقم أزمات قائمة بالفعل مثل: أزمة الديون العالمية والطاقة والغذاء والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن حجم الديون العالمية تجاوز 353 تريليون دولار وهو الأعلى تاريخيًا.

وأضاف "شعيب" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة وحدها تعاني من ديون تفوق 38 تريليون دولار، إضافة إلى عجز هيكلي في ميزانيتها العمومية يُقدَّر بـ1.4 تريليون دولار، وهذه أرقام غير مسبوقة في التاريخ الاقتصادي الحديث.

استمرار النزاع ربما يدفع أسعار النفط إلى ملامسة حاجز الـ150 دولارًا للبرميل

أشار إلى أن استمرار النزاع ربما يدفع أسعار النفط إلى ملامسة حاجز 150 دولارًا للبرميل، حتى في حال التوصل إلى اتفاق هدنة، مؤكدًا أن التعافي لن يكون سريعًا وقد يستغرق من ستة أشهر إلى أكثر من عام وفقًا لتطورات المنطقة.

وتابع أن العالم دخل مرحلة "اقتصاد القلق"، إذ لم يعد التحليل الاقتصادي يعتمد فقط على الأرقام والمؤشرات بل على سلوك المستهلكين والمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين، مضيفًا: "الناس خايفة تشتري أو تستثمر، ومش عارفة بكرة فيه إيه، والرقم على الورق بقى له حساب تاني".



وشدَّد الخبير الاقتصادي على أن ترامب القادم من خلفية رجال المال والأعمال يتلاعب بالاقتصاد العالمي لتحقيق مكاسب داخلية، عبر سياسات مثل تخفيض الضرائب وفرض الرسوم الجمركية، وهو ما أحدث عجزًا هيكليًا في الميزانية الأمريكية.

وأكد الدكتور بلال شعيب على أن هذه السياسات نسفت مبادئ حرية التجارة العالمية، وانعكست في زيادة البطالة وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي عالميًا، محذرًا من أن استمرار الحرب سيدفع العالم إلى ركود أعمق لم تشهده منذ أزمة 2008.

اقرأ أيضًا:

أستاذ علوم سياسية: تصريحات ترامب حول إيران "مغازلة" لأسواق الطاقة



هل سقوط إيران بداية إخضاع الشرق الأوسط؟.. توفيق عكاشة يرد



