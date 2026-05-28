تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع الري، استعرض خلاله الموقف المائي وحالة الري خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، والإجراءات التي تتبها أجهزة الوزارة لضمان استقرار الشبكة، وتوفير الاحتياجات المائية بمختلف المحافظات.

وزير الري يتابع توفير الاحتياجات المائية بجميع أنحاء الجمهورية

وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم، أن التقرير استعرض حالة المناسيب والتصرفات أمام القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، والرياحات والترع الرئيسية، حيث تبين توافر التصرفات والمناسيب المناسبة لتلبية الاحتياجات المائية الحالية، مع الجاهزية لاستيفاء أي زيادات في الطلب على المياه خلال أيام العيد المتزامنة مع فترة أقصى الاحتياجات المائية وزيادة الاستخدامات المائية ببعض المناطق.

كما أوضح التقرير استمرار تنفيذ الموازنات المائية على القناطر والترع والرياحات الرئيسية والقناطر الفاصلة، وإجراء الموازنات المائية على مدار الساعة طبقًا لمعدلات السحب الفعلية، بما يحقق استقرار المناسيب أمام مآخذ محطات مياه الشرب، ويضمن وصول المياه لكافة المنتفعين بنهايات الترع، مع الحفاظ على كفاءة تشغيل المنظومة المائية دون حدوث ازدحامات.

متابعة ميدانية مكثفة لضمان انتظام الري

وفي السياق ذاته، تم تكثيف المرور الميداني من قبل مهندسي الإدارة المركزية لشؤون المياه وأجهزة الري بالمحافظات، للوقوف على تطبيق المناوبات وحالة الري، والتأكد من تحقيق التصرفات والمناسيب المطلوبة ومطابقتها لبيانات التليمتري، فضلًا عن متابعة مناسيب المياه اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالكفاءة المطلوبة.

كما تواصل أجهزة الوزارة المتابعة المستمرة لمناسيب المياه أمام مآخذ محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، خاصة المحطات الواقعة بنهايات الشبكة، للاطمئنان على انتظام سحب الكميات المطلوبة من المياه، مع اتخاذ الإجراءات الفورية والتعامل المرن مع أي انخفاضات قد تطرأ على المناسيب.

جدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع التصرفات والمناسيب بنهر النيل وفرعيه، والقناطر الرئيسية، وشبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع على مدار الساعة، وتتخذ الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على الأرض.