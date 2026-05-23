أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 24 مايو 2026 وحتى الخميس 28 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الربيعية على أغلب الأنحاء مع تفاوت درجات الحرارة بين النهار والليل

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أنه يسود طقس ربيعي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، بينما يكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، في حين يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن يميل الطقس للاعتدال ليلًا وحتى البرودة النسبية في بعض الفترات.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

حذرت "الأرصاد" من تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 وحتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا بما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

فرص أمطار خفيفة في بداية الأسبوع

أشارت "الهيئة" إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة يوم الأحد 24 مايو على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة خلال اليوم.

وتوقعت "هيئة الأرصاد" نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الأحد وحتى الخميس، على فترات متقطعة، بما يسهم في تلطيف الأجواء أحيانًا رغم ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

أوضحت "الهيئة" أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 30 و31 درجة للعظمى و18 إلى 19 للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية ما بين 24 و25 للعظمى و17 إلى 19 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تتراوح العظمى بين 32 و33 درجة والصغرى بين 17 و18 درجة، بينما تسجل جنوب الصعيد درجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 36 و37 درجة للعظمى، و16 إلى 18 للصغرى.

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على أن فصل الربيع يشهد تغيرات سريعة في خرائط الطقس، مشددة على استمرار تحديث التوقعات بشكل دوري، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية الصادرة عنها أولًا بأول.

