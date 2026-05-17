تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

التعليم: تجميع اللجان في 613 مجمعًا لتسهيل المتابعة والتصدي للغش

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ستطبق نظام مجمعات لجانية جديدة في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

طارق شكري: سوق العقار قوي وحقيقي وليس به فقاعة كما يردده البعض

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن سوق العقار في مصر سوق قوي وحقيقي وليس مصطنعاً أو ضعيفاً.

الآليات تعتمد على إنشاءات جديدة.. متحدث التعليم ينفي تحويل المدارس التجريبية ليابانية

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن ما تردد عن تحويل المدارس التجريبية لمدارس يابانية غير صحيح تماماً، فالوزارة تعتمد على إنشاءات جديدة.

طارق شكري: البرلمان سيناقش قانونًا لإنشاء اتحاد المطورين.. والسلطة التنفيذية متحمسة

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن فكرة إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين تهدف لتنظيم القطاع.

أحمد موسى: اختراق الصاعقة لمدينة العبور له رسالة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الكلام على أبطال الصاعقة في مدينة العبور مستمر منذ الخميس والشعب يصور أهله وحبايبه.