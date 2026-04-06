قال الإعلامي محمد علي خير إن قرار الحكومة بالإغلاق الساعة 9 مساءً يوفر 40 مليون جنيه يوميا من استهلاك الكهرباء، أي حوالي مليار وربع المليار جنيه شهريا، وقد يصل التوفير إلى 2 مليار جنيه إذا ارتفعت أسعار الطاقة.

وقال محمد علي خير، خلال برنامجه "المصري أفندي"، عبر فضائية "الشمس"، إن الحكومة خسرت 14% قيمة مضافة من السلع التي كانت تتباع بعد الساعة 9، كما خسرت ضرائب تقدر بـ27.5% من تلك الأنشطة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة بسبب إلغاء الورديات المسائية.

وأضاف الإعلامي، أن الحكومة خسرت أيضا الرضاء العام، والناس أصبحت متململة ومتضايقة من قرار الإغلاق "الحبس"، مشيرًا إلى أن الشوارع لا تزال مزدحمة بعد الساعة 9 رغم قرار الغلق.

وتابع: "أنت وفرت مليار جنيه، وخسرت ضرائب ومبيعات ورضا الناس، وفي الآخر البنزين اتستهلك أكتر من الأول.. ما تيجي نراجع القرار ونخلي الغلق 11 بدل 9، وخميس وجمعة 12، على الأقل تبقى الحكومة قوية وتراجع قرارها بدل ما تفضل متعكننة على الناس".

وأشار إلى أنه مر على محطتين للبنزين واكتشف أن استهلاك البنزين زاد بنسبة 35% بعد قرار الغلق رغم ارتفاع سعره، لأن الناس قررت عدم الجلوس في المنزل واستهلكت بنزينا إضافيا.

وشدد محمد علي خير على أن التوفير الشهري مليار جنيه لا يذكر أمام ميزانية دولة تبلغ 4 تريليونات جنيه، داعيا الحكومة إلى التراجع عن قرار الغلق، مؤكدا أن تراجع الحكومة عن القرار سيجعلها تبدو قوية وصاحبة قرار، وليس ضعيفة.