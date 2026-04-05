أكد الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، مشيراً إلى أنها تعد نموذجاً ناجحاً للمشروعات المنضوية تحت مظلة قانون الاستثمار المصري.

وقال الوزير، خلال حديثه مع قناة "صدى البلد"، إن هذه المصانع تلعب دوراً حيوياً في خلق فرص عمل متنوعة للشباب والسيدات، مما يسهم بشكل مباشر في توطين التنمية داخل المنطقة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف أن القرب المكاني للمصانع من المناطق السكنية يمنح العاملين شعوراً بالراحة والاستقرار وكأنهم في بيوتهم، مؤكداً أن التركيز ينصب حالياً على تصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية، بما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي ويعزز من موارده.

وذكر الدكتور حسن الخطيب أن الوزارة تعمل جاهدة بالتنسيق مع وزارة الصناعة للتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية، بهدف توفير نوافذ جديدة للتوظيف والإنتاج، لافتاً إلى أن منطقة بنها الاستثمارية قد وصلت بالفعل إلى كامل طاقتها الإنتاجية بنسبة 100%.

وأوضح أن الرؤية الحالية تعتمد على جعل المستثمر المحلي "سفيراً للدولة"، بحيث ينقل لغيره تجربة تبسيط الإجراءات الحكومية وسرعة حل المشكلات، مما يعكس صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى السعي المستمر لضبط بيئة الأعمال، مؤكداً أن ثقة المستثمر المحلي في الإصلاحات المنفذة هي المفتاح الحقيقي لجذب الاستثمارات الأجنبية، تماشياً مع خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية.