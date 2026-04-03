"القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة رانيا المشاط لفوزها بجائزة التميز في القيادة الإفريقية

كتب : نور العمروسي

11:27 م 03/04/2026

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي سابقًا، بمناسبة فوزها بجائزة التميز في القيادة الأفريقية من شبكة النهضة الأفريقية، والتي تسلمتها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك تقديرًا لجهودها البارزة في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي بالقارة الأفريقية.

وأعربت المستشارة أمل عمار، عن سعادتها وفخرها بفوز الدكتورة رانيا المشاط بهذا التكريم المستحق، الذي يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الكفاءات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ويجسد نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية القادرة على القيادة والإنجاز، والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز أطر التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية، متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق.

