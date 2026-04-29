استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما اليابانية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم الطبي والتدريب وتبادل الخبرات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية اليابانية، وحرص البلدين على توسيع آفاق التعاون في مجال التعليم الطبي وتطوير الكوادر الطبية.

وأشار عبدالغفار في بيان اليوم، إلى أن اللقاء تناول بحث آليات التعاون في تطبيق نظام «التوكاتسو» الياباني كنموذج متكامل لتنمية المهارات الشخصية والسلوكية للأطباء، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تدريب الأطباء عبر برامج تدريبية مشتركة وورش عمل متخصصة وتبادل الزيارات العلمية.

كما استعرض الجانبان فرص التدريب على أحدث التقنيات الطبية المتقدمة، وعلى رأسها الروبوت الجراحي الياباني «دافنشي»، بهدف رفع كفاءة الأطباء في إجراء الجراحات الدقيقة ومواكبة التطور العالمي في الجراحات الروبوتية.

ومن جانبه، أعرب ميتسو أوتشي عن تطلعه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة ومصر، مؤكداً حرص جامعة هيروشيما على أن تكون شريكاً فاعلاً في دعم جهود تطوير التعليم الطبي المصري من خلال نقل الخبرات اليابانية وتبادل المعرفة.