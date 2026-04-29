وزير الصحة يستقبل رئيس جامعة هيروشيما اليابانية لبحث التعاون في التعليم الطبي

كتب : أحمد جمعة

01:40 م 29/04/2026

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما اليابانية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم الطبي والتدريب وتبادل الخبرات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية اليابانية، وحرص البلدين على توسيع آفاق التعاون في مجال التعليم الطبي وتطوير الكوادر الطبية.

وأشار عبدالغفار في بيان اليوم، إلى أن اللقاء تناول بحث آليات التعاون في تطبيق نظام «التوكاتسو» الياباني كنموذج متكامل لتنمية المهارات الشخصية والسلوكية للأطباء، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تدريب الأطباء عبر برامج تدريبية مشتركة وورش عمل متخصصة وتبادل الزيارات العلمية.

كما استعرض الجانبان فرص التدريب على أحدث التقنيات الطبية المتقدمة، وعلى رأسها الروبوت الجراحي الياباني «دافنشي»، بهدف رفع كفاءة الأطباء في إجراء الجراحات الدقيقة ومواكبة التطور العالمي في الجراحات الروبوتية.

ومن جانبه، أعرب ميتسو أوتشي عن تطلعه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة ومصر، مؤكداً حرص جامعة هيروشيما على أن تكون شريكاً فاعلاً في دعم جهود تطوير التعليم الطبي المصري من خلال نقل الخبرات اليابانية وتبادل المعرفة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد جدل "الطيبات".. هل يؤجر الصائم بنية الحمية والالتزام بالنظام؟
أخبار

بعد جدل "الطيبات".. هل يؤجر الصائم بنية الحمية والالتزام بالنظام؟

بينهم 17 طالبًا.. تفاصيل إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة
حوادث وقضايا

بينهم 17 طالبًا.. تفاصيل إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة
قرار من القضاء بشأن محاكمة حبيبة رضا في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة
حوادث وقضايا

قرار من القضاء بشأن محاكمة حبيبة رضا في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة
ترامب للقادة الإيرانيين: انتهى وقت اللطف وعليكم التصرف بذكاء
شئون عربية و دولية

ترامب للقادة الإيرانيين: انتهى وقت اللطف وعليكم التصرف بذكاء
لماذا يرجح الخبراء تثبيت الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم؟
أخبار البنوك

لماذا يرجح الخبراء تثبيت الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بينهم 17 طالبًا.. تفاصيل إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة ونقل بكرداسة
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
الدولار يقفز إلى 53 جنيها
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"