أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 23 أبريل 2026 حتى الإثنين 27 أبريل 2026، والذي يشير إلى استمرار التقلبات الجوية المعتادة خلال فصل الربيع.

تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

أوضح "البيان" أن البلاد تشهد طقسًا مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ويميل للبرودة ليلًا على مختلف المناطق.

وأشار "الهيئة" إلى تكون شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

أبرز الظواهر المتوقعة خلال الفترة المقبلة

لفتت "الأرصاد" إلى نشاط ملحوظ للرياح يومي الخميس 23 أبريل والجمعة 24 أبريل على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، وذلك على فترات متقطعة.

وأضاف "البيان" أن نشاط الرياح يستمر خلال الفترة من السبت 25 أبريل حتى الإثنين 27 أبريل، ليشمل أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على أن حالة الطقس تشهد تغيرات سريعة خلال فصل الربيع، ما يستدعي المتابعة المستمرة للتحديثات الصادرة عنها، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

اقرأ أيضًا:

أتربة وأمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

تغير المناخ يحذر: الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل

أجواء حارة مغبرة.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة