تفقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة.

جاء ذلك بحضور، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد جمال النعيري، مدير المركز، واللواء أحمد فهمي، مدير عام شركة العاصمة الجديدة ، وعدد من مسئولي ومهندسي المركز.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، فور وصوله لمقر المركز، الأهمية البالغة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية في بناء الدولة الرقمية ومحور رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي وزيادة الصادرات الرقمية.

مدبولي: العاصمة الجديدة كانت "حُلما" يوما ما نسعى لتحقيقه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن العاصمة الجديدة كانت "حُلما" يوما ما نسعى لتحقيقه، وبالإرادة السياسية القوية تحقق هذا المشروع الكبير، من خلال العمل الدؤوب والتخطيط الواعي القائم على العلم والتكنولوجيا، والعمل المتواصل ليلا ونهارا، ومع الدعم الكبير الذي قدمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لهذا المشروع الضخم، الذي شاركت فيه مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية وشركات القطاع الخاص الوطنية وكذلك الشركات العالمية الرائدة في المجالات التكنولوجية المختلفة، حيث انخرط الجميع ضمن منظومة واحدة متناغمة، وهو ما أنتج العاصمة الجديدة، والتي تعتبر مدينة ذكية تعتمد في إدارتها على الحلول التكنولوجية والعمل الرقمي.

فيما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بناء بنية تكنولوجية متطورة طبقاً لأعلى المعايير الفنية هو أحد الدعائم والأسس الرئيسية نحو بناء مجتمع رقمي، لافتا إلى حرص الوزارة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحفز المستثمرين على التوسع في حجم أعمالهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء مراكز البيانات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة البيانات، وكذلك تشجيع الاستثمار في التكنولوجيات المتقدمة، وفي مقدمتها الحوسبة السحابية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، ودعم تقديم خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجات مختلف قطاعات الدولة.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للمركز، ومرافقوه قاعة الدعم الفني الرئيسية، وتلقي بلاغات الأعطال؛ حيث قدم المهندس محمد جمال النعيري، مدير المركز، عرضا توضيحيا لمهام المركز، أشار خلاله إلى أن البنية المعلوماتية المنفذة والتجهيزات التكنولوجية لصالح الجهات الحكومية بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة هي ضرورة لحصول الجهات الحكومية المختلفة على الخدمات التكنولوجية من مركز البيانات الرئيسي للدولة بالقيادة الإستراتيجية.

وقال مدير المركز: تم تنفيذ هذه البنية التكنولوجية طبقاً لأعلى المعايير القياسية وتعتبر هي الأكبر حجماً والأعلى تكنولوجياً في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه مع العدد الكبير من الجهات الحكومية المختلفة بالحي الحكومي، ومع هذا العدد من الموظفين المنتقلين للعمل به، كان هناك ضرورة لإيجاد آلية فعالة لتلقي بلاغات الأعطال التي تحول دون حصولهم على الخدمات التكنولوجية المختلفة، وتحول دون وصولهم لتطبيقاتهم التشاركية والتخصصية من مركز البيانات الرئيسي للدولة بالقيادة الاستراتيجية على كل من السحابة الحكومية المغلقة G-cloud) ) وعلى السحابة الحكومية العامة P – cloud)) .

مكونات مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني

شرح المهندس محمد جمال النعيري، لرئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، مكونات مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني، لافتا إلى أن هذه البنية التكنولوجية تتكون ـ على سبيل المثال لا الحصر ــ من 6800 جهاز ومعدة شبكات موزعة على 953 غرفة تجميع رئيسية وفرعية لنقل البيانات وتوصيل الخدمات المعلوماتية لـ 300 ألف مخرج نقل بيانات، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة الجديدة، وكذلك أكثر من 27 ألف تليفون رقمي وأكثر من 1000 تليفزيون رقمي وأكثر من 22 ألف محطة لاسلكية و14 ألف كاميرا مراقبة و1245 قاعة اجتماعات رئيسية وفرعية، وأيضا 114 بوابة دخول وخروج إلكترونية و50 ألف جهاز حاسب آلي لصالح 50 ألف موظف حكومي بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة.

كيف جاءت فكرة إنشاء مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني بالعاصمة ؟

وأشار مدير المركز إلى أنه مع هذا الحجم الضخم الكبير لهذه البيئة التكنولوجية والمعلوماتية كان من الضروري إيجاد آلية مركزية ذكية لإدارتها ومراقبتها ومتابعة أدائها والسيطرة عليها والتنبؤ بالمشكلات التي تتعرض لها بطريقة سريعة وفعالة لتداركها وعدم تفاقمها، ولذا جاءت فكرة إنشاء مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة بأقسامه المختلفة، والتي تشمل قسم التصميمات والمشروعات المستحدثة والبنية التحتية التكنولوجية، بجانب قسم تأمين الشبكات، وقسم المراقبة الإستباقية والصيانة الوقائية، وكذا قسم الدعم الفني وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى قسم التوثيق والتقارير، وقسم قواعد البيانات والنسخ الاحتياطي، وكذلك كل من قسم متابعة كفاءة جودة العمل، وقسم الفحص الفني والإصلاح.

وأوضح المهندس محمد جمال النعيري أنه يتم تحليل بلاغات الأعطال لتحسين معدلات الأداء ووضع الخطط المستقبلية؛ حيث يقوم بتنفيذ مهام مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني أطقم فنية مدربة ومتخصصة في المجالات التكنولوجية المختلفة، ويتواجد بالمركز 40 مهندسا على مدار اليوم؛ وهناك تنسيق على أعلى مستوى بين كل فرق الدعم الفني؛ سواء الموجودة داخل المركز، أو المنتشرة داخل جميع مباني الوزارات والجهات الحكومية بالحي الحكومي.

كما يتم التنسيق بصورة دائمة بين الأطقم الفنية الموجودة بالمركز والأطقم الفنية الموجودة بمركز البيانات الرئيسي للدولة بالقيادة الاستراتيجية؛ للعمل على حل أي مشكلة تتعرض لها الجهات الحكومية المختلفة.

وتمت الإشارة، خلال تواجد رئيس مجلس الوزراء بقاعة الدعم الفني، إلى أنه تم تجهيز مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني طبقا لأعلى المعايير القياسية والتكنولوجية التي تمكنه من القيام بتنفيذ جميع المهام الخاصة به والمتمثلة في الإدارة والمراقبة ومتابعة معدلات الأداء والسيطرة وحل المشكلات في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، وكذلك تقديم الدعم الفني والصيانة لكل من أجهزة ومعدات شبكات نقل البيانات، وأجهزة ومعدات الصوتيات والمرئيات، وكذلك أجهزة ومعدات بوابات الدخول والخروج الإلكترونية وقارئ البيانات، بالإضافة إلى أجهزة الحواسب الآلية.



وأشار مهندسو المركز، خلال زيارته للمركز، إلى أن المستوى الأول من الدعم الفني يتمثل في التنبؤ بالمشكلات، ومراقبة الشبكات والمعدات لحل المشكلات، مشيرين إلى الجهود المبذولة في هذا الشأن لتقليل زمن حل المشكلات وتحديد وتوصيف مكان المشكلة بدقة عالية؛ سعيا لضمان استمرار الخدمات الحكومية وعدم انقطاعها، وذلك من خلال اعتماد مسارات تبادلية، وتجهيز الحلول لسرعة الحل، كما يتم مراقبة مختلف التطبيقات الحكومية، التي تتيح سرعة التعرف على الأعطال وحلها في أقل وقت ممكن.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي الجناح الخاص بالمستوى الثاني من الدعم الفني والخدمات الذي يعتبر أكثر تخصصا في حل المشكلات؛ حيث تجول في قاعات الخدمات الرئيسية المسئولة عن استعراض المحطات اللاسلكية بالحي الحكومي، كما شاهد كيفية متابعة منظومة الدخول والخروج، ومتابعة كبائن تجميع البنية التكنولوجية، وفي غضون ذلك مر رئيس الوزراء على أجهزة المستوى الثاني من الدعم الفني لأجهزة ومعدات التأمين، كما شاهد غرفة الكاميرات الخاصة بغرف التجميع بالحي الحكومي، وقاعة تأمين البيانات.

وقدم رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته التفقدية بالمركز، الشكر لجميع مسئولي مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني، على الجهود المبذولة لخدمة جميع الجهات الحكومية المختلفة وموظفيها بالحي الحكومي، مؤكدا أن هذه التقنيات الرائدة عالية المستوى تشير بقوة إلى أن الدولة المصرية خطت خطوات جادة نحو التحول الرقمي، واعتماد الحلول التكنولوجية المتطورة، وهو ما يخدم الجهاز الإداري للدولة بأكمله، ويسهم في تطور وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.