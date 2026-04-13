كثُر الجدل خلال الساعات الماضية حول ما أُثير بشأن الدكتور مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، بعد تداول أنباء تتعلق بمنعه من الظهور الإعلامي أو اتخاذ إجراءات رسمية ضده من قبل وزارة الأوقاف.

جاء ذلك في ظل تباين المواقف بين ما أعلنه "شاهين" من تأكيد على عدم منعه وتمسكه بحقه في ممارسة دوره الدعوي والإعلامي، وبين ما جاء في بيان الوزارة بشأن استدعائه للتحقيق وضبط ضوابط الظهور الإعلامي للأئمة والخطباء، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول تفاصيل الواقعة وتداعياتها.

حقيقة منع مظهر شاهين من الظهور الإعلامي .. التفاصيل الكاملة

"لستُ ممنوعًا من الظهورِ الإعلاميِّ بقرارٍ رسميٍّ، ولو حدث ذلك رُبما أستقيلُ فورًا".. بهذه الكلمات بدأ مظهر شاهين، توضيحه بشأن ما أُثير خلال الساعات الماضية حول منعه من الظهور الإعلامي أو اتخاذ أي إجراءات رسمية ضده من قبل وزارة الأوقاف.

وقال "شاهين" في بيان له اليوم الاثنين: إنه يمارس دوره الفكري والدعوي والإعلامي في إطار من المسؤولية الوطنية، والالتزام المؤسسي، واحترام القوانين المنظمة للعمل العام.

وأكد إمام وخطيب مسجد عمر مكرم أنه إذا صدر في أي وقت قرار رسمي يمنعه من أداء هذا الدور، فسوف يفكر في الاستقالة من عمله، موضحًا أن الحرية قيمة أصيلة لا يمكن التفريط فيها، ولا يوجد ما يعادلها أو يغني عنها.

وأشار مظهر شاهين، إلى استمراره في رسالته الهادفة إلى تجديد الفكر والخطاب الديني، ونشر الوسطية، ومحاربة التشدد والتطرف وقوى الظلام، حتى لا يكون عبئًا على أي مؤسسة.

وأضاف أنه سيواصل دعم الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانًا بمشروعه الوطني، وثقة في قيادته التي أرست دعائم الأمن والاستقرار في مصر.

وأكد الدكتور مظهر شاهين، في ختام بيانه، أن وضوح المواقف، واحترام المؤسسات، والالتزام بثوابت الدولة، هي الطريق الأمثل لأداء الرسالة وخدمة الوطن.

الأوقاف: استدعاء وتحقيق وتعهد بالالتزام بضوابط الظهور الإعلامي

أعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، أنها تابعت المقطع المتداول للدكتور مظهر شاهين خلال ظهوره الإعلامي، والذي أثار جدلًا واسعًا بعد حديثه بما اعتبرته الوزارة غير متسق مع رؤيتها ورسالتها الدعوية، مؤكدة أنه لا يليق بمكانة الإمام ودوره الديني.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها استدعت شاهين إلى ديوانها للتحقيق في الواقعة، إذ أقر بما صدر عنه، معترفًا بأنه لم يكن موفقًا في بعض تصريحاته، وأن ظهوره جاء دون الحصول على تصريح مسبق أو ترشيح رسمي من الوزارة، كما قدّم اعتذارًا وتعهد بعدم الظهور الإعلامي مستقبلًا إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وأكدت الوزارة في بيانها أنه تم إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التشديد على تعميم قواعد صارمة على جميع المنتمين إليها بضرورة الالتزام بالحصول على تصريح مسبق قبل أي ظهور إعلامي، إلى جانب الالتزام بالضوابط المهنية والدعوية التي تحفظ رسالة الخطاب الديني وتضمن اتساقه مع توجهات الدولة.

وشددت وزارة الأوقاف، كذلك على أهمية أن يكون ظهور الأئمة والخطباء منضبطًا شكلًا ومضمونًا، بما يعزز قيم الوعي ومكارم الأخلاق ومواجهة التطرف، مؤكدة أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستُعرض صاحبها للمساءلة.

أول تعليق من مظهر شاهين بعد صدور بيان الأوقاف

علّق إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، على قرار إحالته للتحقيق من قبل وزارة الأوقاف، على خلفية تصريحاته بشأن الإعلامية ياسمين عز، خلال استضافته في برنامجها كلام الناس.

وقال شاهين في بيان له: إنه يتحفّظ بكل احترام على بعض ما ورد في بيان وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أنه آثر عدم التعقيب على ما تضمنه البيان أو ملابساته، تقديرًا للمؤسسة التي يعتز بالانتساب إليها حتى الآن، وحتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا.

مظهر شاهين يرد: لا صحة لشائعات المنع أو التحقيق بسبب علاء مبارك

عاد الدكتور مظهر شاهين، بعد صدور قرار الأوقاف، ليؤكد بشكل قاطع أن كل ما يتم تداوله بشأن منعه من الظهور الإعلامي أو تحويله للتحقيق استجابة لأي أطراف خارجية، وتحديدًا ما أُشيع حول صلته باسم علاء مبارك، هو عارٍ تمامًا من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة، واصفًا تلك الأنباء بأنها شائعات مغرضة لا تستند إلى أي دليل.

وأضاف شاهين أنه سيقوم قريبًا بتوضيح الحقائق كاملة للرأي العام والرد على جميع ما أُثير بالأدلة الشرعية والقانونية، بما يضع الأمور في نصابها الصحيح ويغلق باب الجدل الدائر حول الواقعة.

